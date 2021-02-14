Дженнаро Гаттузо сменил имидж (фото)

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Дженнаро Гаттузо сменил имидж (фото)

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо после победы над "Ювентусом" (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии, рассказал, почему он решил сменить имидж. Специалист сбрил бороду, но оставил усы.

"Я вас рассмешу, рассказав, как это случилось. Я не хотел идти к парикмахеру, так как они много болтают. Поэтому я одолжил бритву у Валерио Фиори. Похоже, что он купил ее в 2003 году. Только я провел ею по бороде, как на этом месте сразу появилась огромная плешь. Так что мне пришлось как-то выкручиваться, теперь я похож на (Итальянский актер. прим. - Soccernews)", - приводит слова Гаттузо Football Italia.

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