Дженнифер Лопес исполнила эротичный танец для футболистки сборной США

Певица Дженнифер Лопес лично поздравила футболистку Карли Ллойд, которая стала чемпионкой мира в составе сборной США.

Ллойд посетила концерт Лопес в Madison Square Garden. В ходе выступления Лопес пригласила футболистку на сцену и станцевала для нее.

"У меня есть маленький подарок для тебя. Готова ли ты к этому? Я не знаю, готова ли ты", — цитирует Лопес Vulture.

More footage from @CarliLloyd’s @JLo lap dance at MSG #JLOItsMyParty pic.twitter.com/5VEBokNKXx