Дженнифер Лопес исполнила эротичный танец для футболистки сборной США



Певица Дженнифер Лопес лично поздравила футболистку Карли Ллойд, которая стала чемпионкой мира в составе сборной США.

Ллойд посетила концерт Лопес в Madison Square Garden. В ходе выступления Лопес пригласила футболистку на сцену и станцевала для нее.

"У меня есть маленький подарок для тебя. Готова ли ты к этому? Я не знаю, готова ли ты", — цитирует Лопес Vulture.

Напомним, что в финале ЧМ-2019 сборная США обыграла команду Нидерландов со счетом 2:0. Для американок успех на мировом первенстве стал четвертым в истории.

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