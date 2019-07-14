Дженнифер Лопес исполнила эротичный танец для футболистки сборной США
Певица Дженнифер Лопес лично поздравила футболистку Карли Ллойд, которая стала чемпионкой мира в составе сборной США.
Ллойд посетила концерт Лопес в Madison Square Garden. В ходе выступления Лопес пригласила футболистку на сцену и станцевала для нее.
"У меня есть маленький подарок для тебя. Готова ли ты к этому? Я не знаю, готова ли ты", — цитирует Лопес Vulture.
More footage from @CarliLloyd’s @JLo lap dance at MSG #JLOItsMyParty pic.twitter.com/5VEBokNKXx— Gibson Johns (@gibsonoma) 13. júla 2019
Напомним, что в финале ЧМ-2019 сборная США обыграла команду Нидерландов со счетом 2:0. Для американок успех на мировом первенстве стал четвертым в истории.
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