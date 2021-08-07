"Дженоа" арендовала экс-хавбека "Зенита"

Фото твиттер "Дженоа"

"Дженоа" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Пармы" Эрнани.

Генуэзский клуб взял футболиста в аренду до конца сезона 2021/22 с обязательством выкупа при выполнении определённых условий.

Если следующим летом бразилец станет полноценным игроком "Дженоа", то его контракт будет рассчитан до 2025 года.

27-летний Эрнани известен по выступлениям за питерский "Зенит" в период с 2017 по 2020 год.

Не пропустите: Шомуродов опубликовал фото с Моуринью. | http://soccernews.ru