"Дженоа" арендовала экс-хавбека "Зенита"

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"Дженоа" арендовала экс-хавбека "Зенита"

Фото твиттер "Дженоа"

"Дженоа" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Пармы" Эрнани.

Генуэзский клуб взял футболиста в аренду до конца сезона 2021/22 с обязательством выкупа при выполнении определённых условий.

Если следующим летом бразилец станет полноценным игроком "Дженоа", то его контракт будет рассчитан до 2025 года.

27-летний Эрнани известен по выступлениям за питерский "Зенит" в период с 2017 по 2020 год.

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