"Дженоа" арендовала хавбека "Милана"

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"Дженоа" арендовала хавбека "Милана"

"Дженоа" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Милана" Андреа Бертолаччи.

"Грифоны" арендовали 26-летнего футболиста до конца сезона 2017/18. Другие детали сделки не разглашаются.

Стоит отметить, что Бертолаччи уже выступал за "Дженоа" с 2012 по 2015 год.

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