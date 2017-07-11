"Дженоа" арендовала у "Ромы" Зукановича

Боснийский защитник "Ромы" Эрвин Зуканович перешел в "Дженоа", сообщает официальный сайт клуба.

Генуэзский клуб арендовал футболиста до лета 2018 года с правом последующего выкупа.

30-летний Зуканович выступает за "Рому" с 2016 года, провел за клуб 10 матчей. Сдавался в аренду "Аталанте". Ранее играл за "Железничар", "Аустрию Лустенау", "Вележ", "Зульцберг", "Юрдинген", "Дендер", "Эйпен", "Кортрийк", "Гент", "Кьево" и "Сампдорию". За сборную Боснии сыграл 20 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.

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