"Дженоа" арендовала защитника "Бенфики"

Теги дженоабенфикалисандро лопес

"Дженоа" арендовала защитника "Бенфики"

"Дженоа" на своём официальном сайте объявила о переходе защитника "Бенфики" Лисандро Лопеса.

Генуэзский клуб арендовал 28-летнего аргентинца на один сезон. Футболист уже приступил к тренировкам с "грифонами".

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Лопес также на правах аренды провёл в "Интере", однако сыграл всего 1 матч.

Не пропустите: "Зенит" готов удовлетворить финансовые запросы "Дженоа" по Лаксальту. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов