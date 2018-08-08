"Дженоа" арендовала защитника "Бенфики"

"Дженоа" на своём официальном сайте объявила о переходе защитника "Бенфики" Лисандро Лопеса.

Генуэзский клуб арендовал 28-летнего аргентинца на один сезон. Футболист уже приступил к тренировкам с "грифонами".

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Лопес также на правах аренды провёл в "Интере", однако сыграл всего 1 матч.

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