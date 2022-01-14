"Дженоа" арендовала защитника "Ромы"

Фото сайт "Дженоа"

"Дженоа" на своём официальном сайте объявила о переходе левого защитника "Ромы" Риккардо Калафьори.

"Волки" отдали 19-летнего футболиста в аренду до июня 2022 года. Другие детали сделки пока неизвестны.

Новичок генуэзской команды будет играть под 16-м номером.

В текущем сезоне Калафьори провёл за "Рому" 9 матчей и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

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