"Дженоа" арендовала защитника "Ювентуса"

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"Дженоа" арендовала защитника "Ювентуса"

Туринский "Ювентус" на своём официальном сайте объявил о переходе левого защитника Луки Пеллегрини в "Дженоа".

21-летний футболист присоединился к "грифонам" на правах аренды до июня 2021 года.

Прошлый сезон итальянский фулбек провёл в аренде в "Кальяри", сыграл 36 матчей и сделал 7 ассистов.

За "Ювентус" Пеллегрини пока не дебютировал, несмотря на заплаченные за него 22 миллиона евро позапрошлым летом.

Не пропустите: "Ювентус" интересуется нападающим "Наполи". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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laryushkinarostis

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью миостимулятора, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Вот тот блог--- https://nnna.ru/vladblog

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