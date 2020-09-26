"Дженоа" арендовала защитника "Ювентуса"

Туринский "Ювентус" на своём официальном сайте объявил о переходе левого защитника Луки Пеллегрини в "Дженоа".

21-летний футболист присоединился к "грифонам" на правах аренды до июня 2021 года.

Прошлый сезон итальянский фулбек провёл в аренде в "Кальяри", сыграл 36 матчей и сделал 7 ассистов.

За "Ювентус" Пеллегрини пока не дебютировал, несмотря на заплаченные за него 22 миллиона евро позапрошлым летом.

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