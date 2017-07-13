"Дженоа" арендует Лападулу у "Милана"



Нападающий "Милана" Джанлука Лападула близок к перехожу в "Дженоа", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, генуэзский клуб договорился о годичной аренде футболиста за два миллионов евро. Через год "грифоны" будут обязаны выкупить трансфер игрока за 11 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 27-летний Лападула провел за "Милан" 28 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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