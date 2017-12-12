"Дженоа" – "Аталанта" - 1:2 (обзор)

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"Дженоа" – "Аталанта" - 1:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 16-го тура чемпионата Италии между "Дженоа" и "Аталантой" (1:2).

Видео: "Дженоа" – "Аталанта".

 

Не пропустите: "Аталанта" одержала волевую победу над "Дженоа". | http://soccernews.ru

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