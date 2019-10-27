"Дженоа" – "Брешия" - 3:1 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча девятого тура итальянской Серии А между "Дженоа" и "Брешией", который завершился волевой победой "грифонов" со счётом 3:1.

Не пропустите: "Дженоа" в первом матче под руководством Мотты одержала волевую победу над "Брешией". | http://soccernews.ru