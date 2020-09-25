"Дженоа" добилась прогресса в переговорах с Балотелли

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли, скорее всего, продолжит карьеру в "Дженоа".

По информации журналиста Николо Скиры, президент генуэзского клуба Энрико Прециози добился прогресса в переговорах с агентом футболиста Мино Райолой.

Как и сообщалось ранее, контракт со скандальным форвардом будет подписан по схеме "1+1". При этом его зарплата будет состоять преимущественно из бонусов за достижения.

30-летний Балотелли выступает за "Брешию" с 2019 года, сыграл 19 матчей и забил 5 голов. Его контракт с клубом рассчитан ещё на два сезона.

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