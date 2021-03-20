"Дженоа" добыл выездную победу над "Пармой"
Фото: CalcioToday.it
В рамках 28-го тура итальянской Серии А "Дженоа" на выезде разобрался с "Пармой".
Благодаря победе "Дженоа" поднялся на 13-е место, "Парма" остается 19-й.
"Парма" - "Дженоа" 1:2
Голы: Пелле, 16 - 1:0, Скамакка, 50 - 1:1, Скамакка, 69 - 1:2
"Парма": Сепе, Осорио, Конти, Пеццелла (Бюси, 79), Бани (Гальоло, 71), Куцка, Бругман (Эрнани, 79), Ман, Куртич (Зиркзее, 79), Карамо (Михэилэ, 64), Пелле.
"Дженоа": Перин, Дзаппакоста, Масьелло, Кришито, Чиборра (Пьяца, 46), Бадель, Радованович, Зайц (Ровелла, 90), Стротман (Бираски, 68), Дестро (Бехрами, 64), Шомуродов (Скамакка, 46).
Читайте также: Мнение: против "Аталанты" Зидан провел свой тактически лучший матч у руля "Реала". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Фулхэм" уступил "Лидсу" в матче АПЛ
-
"Бетис" обыграл "Леванте" в матче Ла Лиги
-
1
"Монако" Головина разгромил "Сент-Этьен"
-
"Дженоа" добыл выездную победу над "Пармой"
-
1
"РБ Лейпциг" переиграл "Арминию" и сократил отставание от "Баварии"
-
Зидан: "Ты можешь подписать десятилетний контракт и потерять работу на следующий день"
-
Экс-арбитр Федотов назвал виновного в проблемах VAR в РПЛ
-
1
Олич определился, кто будет его помощником в ЦСКА
-
Тайсон летом покинет "Шахтер"
-
"Спартак" поздравил Кокорина с 30-летием
-
Дзюба повторил антирекорд чемпионата по нереализованным пенальти в одном сезоне
-
Рамос пропустит ближайший матч "Реала"
-
1
Журналист Короткин: "В "Фиорентине" люди в шоке от Кокорина"
-
Акционер "Спартака" подал иск против клуба
-
1
Успехи "Зенита" и "Спартака", поражения ЦСКА и "Краснодара": все результаты 23-го тура РПЛ
-
1
Гол Месси в ворота ПСЖ признан лучшим в ответных матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Кутепов рассказал, в каком виде спорта хотел бы себя попробовать после завершения карьеры футболиста
-
1
Неймар - самый высокооплачиваемый игрок Лиги 1, в топ-10 только футболисты ПСЖ
-
"Сочи" разгромил "Тамбов", "Рубин" проиграл "Химкам"
-
Сборная Германии назвала заявку на матчи квалификации ЧМ-2022
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17