"Дженоа" добыл выездную победу над "Пармой"

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"Дженоа" добыл выездную победу над "Пармой"Фото: CalcioToday.it

В рамках 28-го тура итальянской Серии А "Дженоа" на выезде разобрался с "Пармой".

Благодаря победе "Дженоа" поднялся на 13-е место, "Парма" остается 19-й.

"Парма" - "Дженоа" 1:2

Голы: Пелле, 16 - 1:0, Скамакка, 50 - 1:1, Скамакка, 69 - 1:2

"Парма": Сепе, Осорио, Конти, Пеццелла (Бюси, 79), Бани (Гальоло, 71), Куцка, Бругман (Эрнани, 79), Ман, Куртич (Зиркзее, 79), Карамо (Михэилэ, 64), Пелле.

"Дженоа": Перин, Дзаппакоста, Масьелло, Кришито, Чиборра (Пьяца, 46), Бадель, Радованович, Зайц (Ровелла, 90), Стротман (Бираски, 68), Дестро (Бехрами, 64), Шомуродов (Скамакка, 46).

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