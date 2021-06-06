"Дженоа" хочет подписать Перина

Фото: инстаграм Перина/Автор неизвестен

Как сообщает в Twitter журналист Николо Скира, вратарь "Ювентуса" Маттиа Перин может продолжить карьеру в "Дженоа".

По информации источника, руководство "Дженоа" хочет видеть в команде 28-летнего итальянца. В скором времени стороны проведут рабочую встречу в Милане, чтобы обсудить детали возможного трансфера.

Прошлый сезон футболист выступал в аренде в "Дженоа". За команду он провел 32 матча, пропустив в них 44 гола.

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