"Дженоа" хочет продлить контракт с Перином

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"Дженоа" хочет продлить контракт с Перином

"Дженоа" хочет продлить контракт с вратарём Маттиа Перином, сообщает итальянская пресса.

Генуэзский клуб уже начал переговоры с агентом 25-летнего стража ворот. "Грифоны" готовы предложить футболисту соглашение до лета 2022 года.

Стоит отметить, что действующий договор Перина с "Дженоа" истекает в 2019 году и топ-клубы Италии проявляют к нему интерес.

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