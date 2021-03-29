"Дженоа" и "Специя" нацелились на защитника ЦСКА

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"Дженоа" и "Специя" нацелились на защитника ЦСКА

Фото сайт РПЛ

Фланговый защитник московского ЦСКА Наир Тикнизян привлёк внимание двух итальянских клубов.

Как сообщает Metaratings, 21-летний футболист интересен "Дженоа" и "Специи".

По информации источника, оба клуба отправили своих скаутов на молодёжный Евро-2021, чтобы воочию понаблюдать за игрой россиянина.

В текущем сезоне Тикнизян сыграл за ЦСКА 27 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.

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