"Дженоа" и "Удинезе" поделили очки, "Кальяри" и "Фрозиноне" выиграли свои матчи

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"Дженоа" и "Удинезе" поделили очки, "Кальяри" и "Фрозиноне" выиграли свои матчиВ рамках 10-го тура итальянской Серии А "Дженоа" и "Удинезе" разошлись миром, а "Кальяри" и "Фрозиноне" оказались сильнее "Кьево" и СПАЛа.

"Дженоа" - "Удинезе" - 2:2
Голы: Ромуло, 32 - 1:0 (пенальти), Лазанья, 65 - 1:1, Ромеро, 67 - 2:1, Де Паул, 70 - 2:2.
Удаление: Ромеро, 74 ("Дженоа").

"Кальяри" - "Кьево" - 2:1
Голы: Паволетти, 15 - 1:0, Кастро, 59 - 2:0, Стемпиньский, 79 - 2:1.

СПАЛ - "Фрозиноне" - 0:3
Голы: Раман, 40 - 0:1, Чано, 53 - 0:2, Пьянамонти, 89 - 0:3.

Напомним, ранее миром разошлись "Сассуоло" и "Болонья". | soccernews.ru

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