"Дженоа" и "Удинезе" сильнейшего не выявили

Фото твиттер Серии А

В рамках 23-го тура чемпионата Италии "Дженоа" и "Удинезе" сыграли вничью со счётом 0:0.

"Грифоны" в двух матчах после увольнения Андрея Шевченко ни разу не победили.

"Дженоа" – "Удинезе" - 0:0

"Дженоа": Сиригу, Хефти, Бани, Ванхойсден, Васкес (Камбьязо, 55), Бадель, Стураро, Портанова, Дестро (Кайседо, 67), Экубан (Калафьори, 84), Йебоа.

"Удинезе": Сильвестри, Молина, Нюйтинк, Родриго Бекао, Перес, Соппи (Удоджи, 68), Арслан (Яяло, 90), Уолас, Макенго, Деулофеу, Бету (Саксесс, 73).

Удаление: Камбьязо (79).

"Дженоа" идёт на 19-м месте в турнирной таблице Серии А, а "Удинезе" - на 14-м.

Не пропустите: "Верона" обыграла "Болонью" в матче Серии А. | http://soccernews.ru