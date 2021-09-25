"Дженоа" и "Верона" с хоккейным счетом сыграли вничью

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"Дженоа" и "Верона" с хоккейным счетом сыграли вничью

Фото: инстаграм "Вероны"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Италии "Дженоа" и "Верона" сыграли вничью со счетом 3:3.

У хозяев дублем отличился Маттиа Дестро, а также гол забил Доменико Кришито. В составе гостей отличились Джованни Симеоне, Антонин Барак и Никола Калинич. 

"Дженоа", набрав пять очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А. "Верона" с пятью очками находится на 14-й позиции.

"Дженоа" Генуя – "Верона" Верона - 3:3 (0:1)
Голы: Симеоне, 8 - 0:1, Барак, 49 (с пенальти) - 0:2, Кришито, 76 (с пенальти) - 1:2, Дестро, 80 - 2:2, Дестро, 85 - 3:2, Калинич, 90 - 3:3

"Дженоа": Сиригу, Камбьязо (Пандев, 46), Максимович (Бани, 54), Бираски (Гильоне, 64), Кришито, Бадель, Фарес, Мелегони (Бехрами, 46), Ровелла, Дестро, Каллон (Экубан, 58).

"Верона": Монтипо, Фараони (Маньяни, 75), Гюнтер, Давидович, Казале, Лазович (Шутало, 46), Тамез (Бесса, 66), Илич, Барак, Симеоне (Калинич, 65), Лазанья (Капрари, 83).

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