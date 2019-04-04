"Дженоа" - "Интер" - 0:4 (видеообзор матча)

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"Дженоа" - "Интер" - 0:4 (видеообзор матча)

Представляем матч 30-го тура чемпионата Италии "Дженоа" - "Интер", который закончился в пользу гостей.

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