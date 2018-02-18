"Дженоа" – "Интер" - 2:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 25-го тура итальянской Серии А между "Дженоа" и "Интером".
Не пропустите: Кризис продолжается: "Интер" потерпел поражение от "Дженоа". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|65
|2
|Наполи
|24
|63
|3
|Рома
|25
|50
|4
|Интер Милан
|25
|48
|5
|Лацио
|24
|46
|6
|Сампдория
|24
|41
|7
|Милан
|24
|38
|8
|Аталанта
|24
|37
|9
|Торино
|25
|36
|10
|Удинезе
|25
|33
|11
|Фиорентина
|24
|31
|12
|Дженоа
|25
|30
|13
|Болонья
|24
|27
|14
|Кальяри
|25
|25
|15
|Кьево
|25
|25
|16
|Сассуоло
|24
|23
|17
|Кротоне
|24
|21
|18
|СПАЛ
|24
|17
|19
|Хеллас Верона
|24
|16
|20
|Беневенто
|24
|7