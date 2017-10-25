"Дженоа" интересуется Миликом

Генеральный директор "Дженоа" Джорджио Перинетти заявил об интересе к нападающему "Наполи" Аркадиушу Милику.

"Милик? Мы посмотрим, мы еще не говорили о нем, однако это хороший вариант усиления команды" - приводит слова Перинетти Football Italia.

Напомним, что Милик восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена.

Читайте также: Милик может перейти в "Кьево". | http://soccernews.ru