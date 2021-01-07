"Дженоа" конкурирует с "Барселоной" за защитника "Арсенала"
Центральный защитник лондонского "Арсенала" Шкодран Мустафи может продолжить карьеру в Италии или Испании.
По информации журналиста Николо Скиры, футболист уже ведёт переговоры с "Барселоной" о летнем переходе.
Однако на немца также претендует "Дженоа", которая идёт в зоне вылета Серии А.
В текущем сезоне Мустафи сыграл за "Арсенал" 9 матчей. Его контракт с клубом рассчитан до июня. Рыночная стоимость игрока - 12 миллионов евро.
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