"Дженоа" – "Кротоне" - 1:0, "Кьево" – "Торино" - 0:0 (обзоры)

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"Дженоа" – "Кротоне" - 1:0, "Кьево" – "Торино" - 0:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 32-го тура итальянской Серии А.

"Дженоа" – "Кротоне" - 1:0 

"Кьево" – "Торино" - 0:0

Не пропустите: "Дженоа" одолела "Кротоне", "Кьево" и "Торино" голов не забили. | http://soccernews.ru

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5 Интер Милан 32 60
6 Милан 31 52
7 Фиорентина 31 50
8 Аталанта 32 49
9 Сампдория 31 48
10 Торино 32 46
11 Дженоа 32 38
12 Болонья 31 35
13 Удинезе 32 33
14 Кальяри 32 32
15 Кьево 32 30
16 Сассуоло 31 30
17 СПАЛ 31 27
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