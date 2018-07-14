"Дженоа" купила перспективного ивуарийца

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"Дженоа" купила перспективного ивуарийца

Форвард "Читтаделлы" Кристиан Куаме стал игроком "Дженоа", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и детали контракта между 20-летним ивуарийцем и "грифонами" пока неизвестны.

Куаме выступал за "Читтаделлу" с 2016 года, сыграл 63 матча и забил 15 голов.

Не пропустите: "Дженоа" объявил о подписании трансферной цели "Спартака". | http://soccernews.ru

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