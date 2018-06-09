"Дженоа" купила польского форварда

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"Дженоа" купила польского форварда

"Дженоа" в своём официальном твиттере объявила о переходе форварда "Краковии" Кшиштофа Пентека.

Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. 22-летний поляк успешно прошёл медобследование и заключил с "грифонами" контракт, условия которого пока не разглашаются.

Напомним, что Кришито отказался от огромных денег ради возвращения в "Дженоа". | http://soccernews.ru

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