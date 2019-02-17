"Дженоа" - "Лацио" - 2:1, "Удинезе" - "Кьево" - 1:0, "Эмполи" - "Сассуоло" - 3:0 (видеообзоры матчей Серии А)

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"Дженоа" - "Лацио" - 2:1, "Удинезе" - "Кьево" - 1:0, "Эмполи" - "Сассуоло" - 3:0 (видеообзоры матчей Серии А)

Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей итальянской Серии А.

"Дженоа" - "Лацио"

"Удинезе" - "Кьево"

"Эмполи" - "Сассуоло"

Смотрите также видеообзор матча СПАЛ - "Фиорентина". | http://soccernews.ru

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2 Наполи Наполи 23 52
3 Интер Милан Интер Милан 23 43
4 Милан Милан 24 42
5 Рома Рома 23 38
6 Лацио Лацио 23 38
7 Аталанта Аталанта 24 38
8 Фиорентина Фиорентина 24 35
9 Торино Торино 23 34
10 Сампдория Сампдория 23 33
11 Сассуоло Сассуоло 23 30
12 Парма Парма 24 29
13 Дженоа Дженоа 23 25
14 Кальяри Кальяри 24 24
15 СПАЛ СПАЛ 24 22
16 Удинезе Удинезе 23 19
17 Болонья Болонья 23 18
18 Эмполи Эмполи 23 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 24 16
20 Кьево Кьево 23 9
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