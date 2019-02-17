"Дженоа" - "Лацио" - 2:1, "Удинезе" - "Кьево" - 1:0, "Эмполи" - "Сассуоло" - 3:0 (видеообзоры матчей Серии А)
Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей итальянской Серии А.
"Дженоа" - "Лацио"
"Удинезе" - "Кьево"
"Эмполи" - "Сассуоло"
Смотрите также видеообзор матча СПАЛ - "Фиорентина". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|23
|43
|4
|Милан
|24
|42
|5
|Рома
|23
|38
|6
|Лацио
|23
|38
|7
|Аталанта
|24
|38
|8
|Фиорентина
|24
|35
|9
|Торино
|23
|34
|10
|Сампдория
|23
|33
|11
|Сассуоло
|23
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|23
|25
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|СПАЛ
|24
|22
|16
|Удинезе
|23
|19
|17
|Болонья
|23
|18
|18
|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|23
|9