"Дженоа" - "Лацио" - 2:3 (обзор)

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"Дженоа" - "Лацио" - 2:3 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча итальянской Серии А между "Дженоа" и "Лацио".

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Команда М О
1 Наполи 4 12
2 Ювентус 4 12
3 Интер Милан 4 12
4 Лацио 4 10
5 Милан 4 9
6 Торино 4 8
7 Сампдория 3 7
8 Рома 3 6
9 Фиорентина 4 6
10 Кальяри 4 6
11 Аталанта 4 4
12 Кьево 4 4
13 Болонья 4 4
14 СПАЛ 4 4
15 Удинезе 4 3
16 Дженоа 4 1
17 Сассуоло 4 1
18 Кротоне 4 1
19 Хеллас Верона 4 1
20 Беневенто 4 0
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