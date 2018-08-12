"Дженоа" - "Лечче" - 4:0 (обзор)

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"Дженоа" - "Лечче" - 4:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча третьего раунда Кубка Италии между "Дженоа" и "Лечче".

Не пропустите: "Удинезе" вылетает из Кубка Италии, "Дженоа" идёт дальше. | http://soccernews.ru

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