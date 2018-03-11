"Дженоа" – "Милан" - 0:1 (обзор)

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"Дженоа" – "Милан" - 0:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 28-го тура чемпионата Италии между "Дженоа" и "Миланом" (0:1).

Видео: "Дженоа" – "Милан".

Не пропустите: "Милан" победил "Дженоа" благодаря голу на 94-й минуте. | http://soccernews.ru

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