"Дженоа" - "Милан" - 0:2 (видеообзор матча)

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"Дженоа" - "Милан" - 0:2 (видеообзор матча)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 20-го тура чемпионата Италии, в котором "Милан" на выезде обыграл "Дженоа" со счетом 2:0 благодаря голам Фабио Борини и Сусо. Эта победа позволила "Милану" подняться на четвертое место в турнирной таблице Серии А, которое позволяет принять участие в Лиге Чемпионов-2019/20.

Видео: "Дженоа" - "Милан" - 0:2

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