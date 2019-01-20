"Дженоа" - "Милан": видеотрансляция матча 20-го тура Серии А

В рамках 20-го тура чемпионата Италии в Генуе состоится между "Дженоа" и "Миланом".

В турнирной таблице Серии А "Дженоа", набрав 20 очков, располагается на четырнадцатом месте. У команды 25 забитых мячей и 35 пропущенных. "Милан" с 31 баллом продолжает борьбу за возвращение в Лигу чемпионов.

Встреча пройдет 21 января на стадионе "Луиджи Феррарис". Начало - в 17:00 мск. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

Не пропустите: Девушка дня: Роберта Синополи - очаровательная жена Клаудио Маркизио| http://soccernews.ru