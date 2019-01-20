"Дженоа" - "Милан": видеотрансляция матча 20-го тура Серии А

Теги дженоамилан

"Дженоа" - "Милан": видеотрансляция матча 20-го тура Серии А

В рамках 20-го тура чемпионата Италии в Генуе состоится между "Дженоа" и "Миланом".

В турнирной таблице Серии А "Дженоа", набрав 20 очков, располагается на четырнадцатом месте. У команды 25 забитых мячей и 35 пропущенных. "Милан" с 31 баллом продолжает борьбу за возвращение в Лигу чемпионов. 

Встреча пройдет 21 января на стадионе "Луиджи Феррарис". Начало - в 17:00 мск. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте. 

Не пропустите: Девушка дня: Роберта Синополи - очаровательная жена Клаудио Маркизио| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" предложил "Баварии" громкий обмен игроками

"Арсенал" предложил "Баварии" громкий обмен игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 53
2 Наполи Наполи 19 44
3 Интер Милан Интер Милан 20 40
4 Рома Рома 20 33
5 Лацио Лацио 19 32
6 Милан Милан 19 31
7 Сампдория Сампдория 19 29
8 Аталанта Аталанта 19 28
9 Парма Парма 20 28
10 Торино Торино 20 27
11 Фиорентина Фиорентина 19 26
12 Сассуоло Сассуоло 20 26
13 Кальяри Кальяри 19 20
14 Дженоа Дженоа 19 20
15 Удинезе Удинезе 20 18
16 СПАЛ СПАЛ 19 17
17 Эмполи Эмполи 19 16
18 Болонья Болонья 19 13
19 Фрозиноне Фрозиноне 19 10
20 Кьево Кьево 19 8
Полная таблица

топ-5 тегов