"Дженоа" может арендовать у "Милана" Локателли



"Дженоа" проявляет интерес к полузащитнику "Милана" Мануэлю Локателли, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, генуэзский клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно на полгода.

В этом сезоне 20-летний Локателли провел за "Милан" 19 матчей во всех турнирах, и отдал 1 результативную передачу.

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