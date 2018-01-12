"Дженоа" может арендовать у "Милана" Локателли

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"Дженоа" может арендовать у "Милана" Локателли
"Дженоа" проявляет интерес к полузащитнику "Милана" Мануэлю Локателли, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, генуэзский клуб намерен арендовать футболиста в зимнее трансферное окно на полгода.

В этом сезоне 20-летний Локателли провел за "Милан" 19 матчей во всех турнирах, и отдал 1 результативную передачу.

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