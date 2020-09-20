"Дженоа" может арендовать защитника "Ювентуса"
Генуэзская "Дженоа" ведет переговоры по трансферу защитника туринского "Ювентуса" Луки Пеллегрини, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям издания, "Дженоа" намерен арендовать футболиста до лета 2021 года. Если трансфер состоится, то "Ювентус" сохранит в составе защитника Маттиа Де Шильо.
21-летний Пеллегрини выступает за "Ювентус" с 2019 года. В прошлом сезоне защитник выступал за "Кальяри" на правах аренды, провел за клуб 36 матчей во всех турнирах и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
Не пропустите: "Дженоа" арендовала защитника "Челси" и хавбека "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Ньюкасл" неожиданно опозорился дома в матче с "Брайтоном"
-
Нелсон Семеду близок к переходу в клуб АПЛ
-
"Дженоа" может арендовать защитника "Ювентуса"
-
ПСЖ нацелился на одного из лидеров "Тоттенхэма"
-
В "Спартаке" уверены в трансфере защитника "Тоттенхэма"
-
"Валенсия" может подписать голкипера "Манчестер Юнайтед"
-
Харри Кейн установил уникальное достижение в АПЛ
-
Тульский "Арсенал" не пустил "Сочи" на 1-е место в РПЛ
-
Гол Мбаппе принес ПСЖ крупную победу над "Ниццей"
-
Покер Сон Хын Мина принес "Тоттенхэму" крупную победу над "Саутгемптоном"
-
ЦСКА обыграл "Уфу" и вышел на 2-е место в РПЛ
-
ПСВ подписал опытного хавбека, которым интересовался "Локомотив"
-
"Наполи" стартовал с победы в Серии А
-
Алекс Окслейд-Чемберлен не покинет "Ливерпуль"
-
Тимо Вернер рассказал, почему он не перешел в "Ливерпуль"
-
"Зенит" нацелился на Джесси Лингарда
-
Пьянич рассказал о работе под руководством Кумана
-
Одноклубник Головина может перейти в "Вест Хэм"
-
Массимилиано Аллегри поучаствовал в танцевальном шоу (видео)
-
"Манчестер Сити" близок к трансферу защитника "Севильи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17