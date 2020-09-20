"Дженоа" может арендовать защитника "Ювентуса"

Генуэзская "Дженоа" ведет переговоры по трансферу защитника туринского "Ювентуса" Луки Пеллегрини, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям издания, "Дженоа" намерен арендовать футболиста до лета 2021 года. Если трансфер состоится, то "Ювентус" сохранит в составе защитника Маттиа Де Шильо.

21-летний Пеллегрини выступает за "Ювентус" с 2019 года. В прошлом сезоне защитник выступал за "Кальяри" на правах аренды, провел за клуб 36 матчей во всех турнирах и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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