"Дженоа" может усилиться победителем Евро-2016

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Известный португальский вингер Луиш Нани ведёт переговоры с двумя клубами Серии А, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным инсайдера, представители 35-летнего футболиста предложили его услуги "Дженоа" и "Болонье".

В конце декабря победитель Евро-2016 покинул "Орландо Сити" в связи с истечением срока контракта и сейчас является свободным агентом.

Стоит отметить, что Нани уже играл в Италии за "Лацио" в сезоне 2017/18.

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