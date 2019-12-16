"Дженоа" может уволить главного тренера спустя два месяца после назначения
"Дженоа" готова уволить главного тренера Тьяго Мотта спустя два месяца после назначения, утверждает Tuttosport.
Итальянский клуб не может победить в семи матчах подряд.
Если Мотту уволят, его пост займет 55-летний Давиде Баллардини, который трижды спасал команду от вылета. Специалист работал в "Дженоа" с 2010 по 2011 год, в 2013-м и с 2017 по 2018 год.
Отметим, что Мотта возглавил клуб в октябре 2019 года, это его первый опыт работы главным тренером.
После 16 туров Серии А "Дженоа" набрала 11 баллов и занимает предпоследнее место в таблице чемпионата Италии.
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