"Дженоа" на своём поле разобралась с "Вероной"

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"Дженоа" на своём поле разобралась с "Вероной"

В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Дженоа" в родных стенах взяла верх над "Вероной".

"Дженоа" – "Верона" - 3:1

Голы: Юри Медейруш, 6 - 1:0, Ромуло, 64 (пенальти) - 1:1, Бесса, 78 - 2:1, Пандев, 90 - 3:1.

"Дженоа": Перин, Бираски, Россеттини, Зуканович, Лазович, Хильемарк, Лаксальт, Бертолаччи, Кофи (Бесса, 65), Юри Медейруш (Пандев, 81), Лападула (Росси, 86).

"Верона": Николас, Вукович, Караччоло, Супреан (Верде, 58), Фарес, Ромуло, Беарзотти (Ли Сын У, 79), Валоти, Данци, Ридер Матос (Петкович, 63), Черчи.

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