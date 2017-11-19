"Дженоа" на выезде обыграла "Кротоне"

В матче 13-го тура итальянской Серии А "Кротоне" на своем поле уступил "Дженоа".

"Кротоне" - "Дженоа" - 0:1

Гол: Ригони, 11 - 0:1.

"Кротоне": Кордас, Сампиризи (Точукву, 82), Чеккерини, Шимич, Мартелья (Роден, 61), Налини, Барберис, Мандрагора, Стоян (Тонев, 73), Будимир, Тротта.

"Дженоа": Перин, Иццо, Сполли, Зуканович, Роси, Риго, Велозу (Кофи, 78), Бертолаччи, Лаксальт, Пандев (Галабинов, 61), Таарабт (Сентурион, 88).

Напомним, вчера "Наполи" обыграл "Милан". | soccernews.ru