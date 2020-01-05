"Дженоа" нацелилась на бывшего форварда ЦСКА

Экс-нападающий ЦСКА и "Урала" Карлос Страндберг привлёк внимание "Дженоа", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, генуэзский клуб ведёт переговоры о зимнем трансфере 23-летнего шведа.

Текущий сезон форвард проводит в аренде в саудовском "Аль-Хазме", забил 6 голов в 11 матчах.

Права на футболиста принадлежат "Мальме". Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

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