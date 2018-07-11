"Дженоа" нацелился на "нового Дибалу"

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"Дженоа" нацелился на "нового Дибалу"

"Дженоа" проявляет интерес к атакующему полузащитнику "Бока Хуниорс" Гонсало Марони, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста, которого называют новым "Пауло Дибалой", в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне 19-летний Марони провел 9 матчей за "Бока Хуниорс" и забил 1 гол.

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