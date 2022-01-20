"Дженоа" назвала преемника Шевченко
Фото сайт "Дженоа"
"Дженоа" на своём официальном сайте объявила о назначении Александера Блессина на пост главного тренера команды.
Генуэзский клуб заключил с новым наставником контракт до июня 2024 года.
Немецкий специалист сменил у руля "грифонов" уволенного в субботу Андрея Шевченко.
Блессин ранее возглавлял бельгийский "Остенде" и молодёжные команды "РБ Лейпциг".
"Дженоа" набрала 12 очков в 22 турах Серии А и занимает предпоследнее место в таблице чемпионата.
Не пропустите: Журналист Франков рассказал, как увольнение Шевченко из "Дженоа" отразится на его тренерской карьере. | http://soccernews.ru
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