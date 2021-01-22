"Дженоа" не может договориться с ЦСКА по Гайчу
"Дженоа" не теряет надежды подписать форварда ЦСКА Адольфо Гайча, утверждает TMW.
Как сообщает источник, переговоры сторон находятся в активной фазе. Итальянцы общаются как с представителями игрока, так и с посредниками.
"Дженоа" не может договориться с "армейцами" о сроке аренды аргентинца и о сумме компенсации.
Напомним, форвардом интересовался ряд клубов из Германии, Италии и Турции.
В текущем сезоне РПЛ Гайч выходил в составе московского клуба в 13 матчах и сделал одну голевую передачу.
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