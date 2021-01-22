"Дженоа" не может договориться с ЦСКА по Гайчу

Теги адольфо гайчцска москвадженоатрансферы

"Дженоа" не может договориться с ЦСКА по Гайчу"Дженоа" не теряет надежды подписать форварда ЦСКА Адольфо Гайча, утверждает TMW.

Как сообщает источник, переговоры сторон находятся в активной фазе. Итальянцы общаются как с представителями игрока, так и с посредниками.

"Дженоа" не может договориться с "армейцами" о сроке аренды аргентинца и о сумме компенсации.

Напомним, форвардом интересовался ряд клубов из Германии, Италии и Турции.

В текущем сезоне РПЛ Гайч выходил в составе московского клуба в 13 матчах и сделал одну голевую передачу.

Читать также: Гайч не главный в трансферном списке "Болоньи", но интересен клубу | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 22 января

Главные новости дня: 22 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов