"Дженоа" не может договориться с ЦСКА по Гайчу

"Дженоа" не теряет надежды подписать форварда ЦСКА Адольфо Гайча, утверждает TMW.

Как сообщает источник, переговоры сторон находятся в активной фазе. Итальянцы общаются как с представителями игрока, так и с посредниками.

"Дженоа" не может договориться с "армейцами" о сроке аренды аргентинца и о сумме компенсации.