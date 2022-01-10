"Дженоа" ни разу не победила в Серии А после назначения Шевченко

Фото инстаграм Андрея Шевченко

Наставник "Дженоа" Андрей Шевченко имеет удручающую статистику у руля итальянской команды.

"Грифоны" под руководством украинца провели 9 матчей в Серии А и не одержали ни одной победы.

На счету "Дженоа" три ничьи и шесть поражений в Кальчо, разница забитых и пропущенных голов - 3:15.

Напомним, что клуб из Генуи назначил Шевченко 7 ноября, заключив с ним контракт до лета 2024 года.

"Дженоа" идёт на предпоследнем месте в таблице Серии А после 21 тура.

Не пропустите: Шевченко вновь заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru