"Дженоа" объявил о переходе футболиста "Ювентуса"



Полузащитник "Ювентуса" Стефано Стураро перешел в "Дженоа", сообщает официальный сайт клуба.

Генуэзский клуб арендовал футболиста на полгода за 1,5 миллиона евро. Летом "грифоны" будут должны выкупить трансфер игрока за 8,5 миллионов евро при выполнении определенных условий. Эта сумма может возрасти еще на восемь миллионов евро за счет бонусов.

В первой половине этого сезона Стураро играл за "Спортинг" на правах аренды, но не провел ни одного матча из-за травмы.

Стоит отметить, что хавбек является воспитанником "Дженоа" и уже играл за клуб с 2012 по 2014 годы, а также в сезоне 2014/15.

25-летний Стураро выступал за "Ювентус" с 2014 года, провел за клуб 90 матчей, забил три мяча и отдал пять голевых пасов. Также играл за "Модену". За сборную Италии сыграл четыре матча. Четырехкратный чемпион Италии, четырехкратный обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет семь миллионов евро.

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