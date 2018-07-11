"Дженоа" объявил о переходе игрока ПСЖ

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"Дженоа" объявил о переходе игрока ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Лоренцо Каллегари стал игроком "Дженоа", сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист достался итальянскому клубу бесплатно и подписал с ним четырехлетний контракт.

20-летний Каллегари выступал за ПСЖ с 2016 года и провел за клуб 1 матч. Сыграл 7 матчей за юношескую сборную Фрнации. 

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