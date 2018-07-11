"Дженоа" объявил о подписании трансферной цели "Спартака"

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"Дженоа" объявил о подписании трансферной цели "Спартака"

Бразильский полузащитник "Вероны" Ромуло перешел в "Дженоа", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался генуэзскому клубу бесплатно и подписал с ним контракт до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что хавбеком также интересовался "Спартак".

31-летний Ромуло выступал за "Верону" с 2013 года, провел за клуб 124 матча и забил 13 голов. Также играл за "Жувентуде", "Метрополитано", "Шапекоэнсе", "Санто Андре", "Крузейро", "Атлетико Паранаэнсе", "Фиорентину" и "Ювентус".

Ромуло родился в Бразилии, но затем принял итальянское гражданство. В 2014 году хавбек был вызван в сборную Италии, но так и не вышел на поле в товарищеском матче с Ирландией (0:0).

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