"Дженоа" объявила имя нового тренера

Давиде Баллардини официально возглавил "Дженоа", придя тренировать команду в четвёртый раз в карьере.

56-летний специалист сменил у руля "грифонов" уволенного Роландо Марана.

Генуэзцы занимают 19-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 7 очков в 13 турах.

Баллардини ранее работал в "Дженоа" с 2010 по 2011, в 2013-м и с 2017 по 2018 год.

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