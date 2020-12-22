"Дженоа" объявила имя нового тренера
Давиде Баллардини официально возглавил "Дженоа", придя тренировать команду в четвёртый раз в карьере.
56-летний специалист сменил у руля "грифонов" уволенного Роландо Марана.
Генуэзцы занимают 19-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 7 очков в 13 турах.
Баллардини ранее работал в "Дженоа" с 2010 по 2011, в 2013-м и с 2017 по 2018 год.
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