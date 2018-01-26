"Дженоа" объявила о подписании хавбека "Спортинга"

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Юри Медейруш стал игроком "Дженоа", сообщает официальный сайт клуба.

"Грифоны" арендовали 23-летнего португальца на полтора года с правом последующего выкупа.

В этом сезоне Медейруш сыграл за "Спортинг" 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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