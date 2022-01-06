"Дженоа" объявила о втором трансфере при Шевченко

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"Дженоа" объявила о втором трансфере при Шевченко

Фото сайт "Дженоа"

"Дженоа" подписала центрального защитника "Брайтона" Лео Эстигора, сообщает официальный сайт клуба.

"Грифоны" арендовали 22-летнего футболиста до конца нынешнего сезона.

Норвежец, чья рыночная стоимость оценивается в 3 миллиона евро, будет выступать за "Дженоа" под 55-м номером.

Итальянский клуб оформил уже вторую сделку при тренере Андрее Шевченко. Первой была покупка Сильвана Хефти из "Янг Бойз".

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