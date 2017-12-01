"Дженоа" обыграл "Кротоне" в Кубке Италии и теперь сыграет с "Ювентусом"

В матче 1/16 финала Кубка Италии "Дженоа" добился победы над "Кротоне" благодаря голу Франческо Мильоре. В следующем раунде турнира генуэзский клуб сыграет с "Ювентусом".

"Дженоа" – "Кротоне" – 1:0 (0:0)

Гол: Мильоре, 54 - 1:0.

"Дженоа": Ламанна, Джентилетти, Россеттини, Мильоре, Бираски, Лазович, Кофи, Брлек (Лападула, 63), Омеонга, Сентурион (Родригес, 80), Риччи (Сальседо Мора, 86).

"Кротоне": Феста, Кабрера, Айети, Симич, Мартелла, Фараони (Роден, 81), Сульич, Крочата (Тонев, 68), Ромеро, Стоян, Будимир (Сими, 73).

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